Cifras estables para Sánchez con letras de dialecto andaluz

En lo que va de legislatura, presentó tres Presupuestos Generales del Estado en el Parlamento y los tres fueron aprobados con mayorías holgadas. Luego se le podrá criticar lo que se quiera, pero la principal ley del año para la buena articulación de la función de gobernar María Jesús Montero la resuelve como nadie. A una ministra de Hacienda por sus números la conoceréis y a esta las cifras no le fallan. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no pudo elegir mejor entre todos los aspirantes a esta cartera. Eso no quiere decir que otras personas elegibles para este cargo no hubieran conseguido los mismos resultados, que las cuentas públicas ya sabemos cómo se aprueban, pero esta guardiana de la caja de todos los españoles cumple a la perfección lo que el inquilino de La Moncloa le pide. Y, además, políticamente es una dirigente que sabe defender sus posiciones e incluso morder a sus rivales cuando es menester. Esta semana el Gobierno mostró dos caras y las dos se llaman Montero. La Montero Irene, en Igualdad, en horas bajas y la María Jesús, en Hacienda, en la cresta de los números. Esperemos que tener este Presupuesto les sirva a los españoles para algo.

eduardo montero