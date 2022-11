Claves para vivir cien años sin enfermedades vinculadas al corazón

Todo el mundo sabe que el jefe de Cardiología del CHUS compostelano es un especialista de primera fila que mantiene el prestigio del citado servicio del hospital compostelano a niveles altísimos tanto en el ámbito nacional como internacional. Lo que no todo el mundo conoce es que el corazón es un músculo que puede funcionar sin problema a lo largo de un siglo si lo cuidamos como es debido, como ayer expuso durante su conferencia de toma de posesión del sillón de Cardiología en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. Ya lo saben. No fumen, no beban y hagan deporte a menudo. Ese es el mejor consejo para alcanzar el estatus de centenario. d. p