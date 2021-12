Cogobernanza de una sola dirección que no asume costes políticos

¡Cómo cambian las cosas! Al principio de la pandemia los asesores de Pedro Sánchez le recomendaron que se pusiera al frente de la lucha contra este coronavirus ya que le podía reportar réditos electorales, aunque las principales competencias estaban en manos de las comunidades autónomas. Durante muchos meses, y en contra de la opinión de un buen número de expertos, situó a España como el país con mayores restricciones que provocaron el hundimiento de la economía.

El presidente intentaba sacar partido pero eso ni se reflejaba en las encuestas de valoración de su liderazgo (con Yolanda Díaz superándole) ni su partido lograba remontar la intención de voto; es más, en los sondeos rigurosos (el del CIS de José Félix Tezanos no cuenta) era el PP quien sacaba partido gracias al impulso que recibían en sus comunidades la gestión de presidentes como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Juan Manuel Moreno.

Fueron pasando las distintas oleadas y esta sexta, con una inmensa mayoría de ciudadanos ya vacunados vuelve a hacer estragos: se baten récords de casos nuevos, de número de contagios y la presión hospitalaria y mortalidad no dejan de crecer, no tan rápido como antes pero sí de una forma constante.

Ahora los asesores de Pedro Sánchez, con Fernando Simón definitivamente apartado lo cual no deja de ser sospechoso, recomiendan lo contrario: una capa de maquillaje con las mascarillas en exteriores, la socorrida llamada al ejército para que refuerce unas campañas de vacunación que funcionan como la seda y promesas de aumentar la dotación presupuestaria para la Atención Primaria (en manos de las comunidades). Es decir, se trata de no sufrir un mayor desgaste ni asumir el coste político de las restricciones duras que los ciudadanos ya no soportaría y acabarían por hacer saltar por los aires la pretendida recuperación económica.

Lo de la cogobernanza cuando no es de ida y vuelta no funciona y Sánchez siempre fue un cogobernante unidireccional. Y eso se nota demasiado.A. Trabanca