Cometas al cielo para reivindicar el cuidado de nuestra salud mental

Coincidiendo con la celebración del Día de la Salud Mental, la Fundación Salma y el Concello de Malpica, que preside Eduardo Parga, han decidido dar un paso adelante para concienciar a la sociedad de la importancia de velar, no solo por el bienestar físico, sino también por el estado de nuestra mente. Con tal fin y, bajo el lema No le dés la espalda a tu salud mental, el domingo, día 16 a las 12.00 horas, quienes se acerquen al paseo marítimo no solo verán volar a las gaviotas, sino que también podrán disfrutar de una exhibición de cometas. Por supuesto, vecinos y visitantes están invitados a participar de la iniciativa. Se trata de sumar y apoyar una buena causa. J. M. r.