Comienzo ‘negro’ para los, como mínimo, cuatro años de ‘régimen Meloni’

Ya es oficial. La líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, recibió este domingo de manos del ya exprimer ministro Mario Draghi la simbólica campanilla que remata la ceremonia de traspaso de poderes y termina de ratificarla como primera ministra del país. Desde ya, en medio de una Europa asolada por la guerra el rencor y la vuelta a un pasado bélico, el continente cuenta con un territorio más de ultraderecha. Suecia, Polonia, Hungría... Y ahora también Italia. ¿Cuánto aguantará la Unión Europea en pie de seguir esta senda de revolución política? Cabe recordar que Meloni se hizo tremendamente conocida entre la opinión pública, además de por su beligerancia con el Gobierno durante la crisis pandémica, por defender la necesidad de salir del club de los Veintisiete. En una asociación de izquierdas, en su mayoría, no se siente cómoda ni con las leyes que se discuten, ni mucho menos con las que salen adelante. En medio de una sociedad moderna que apuesta por la mezcla de razas, la libertad sexual y la independencia parental, la ya primera ministra italiana siente que algo debe hacerse para regresar a aquello de “cada uno en su país” y de “el papá, la mamá y los hijos” como fórmula de familia. Esta experiodista de 45 años, madre de una niña, tampoco se olvidará durante su mandato, sin lugar a dudas, de ensalzar la fe cristiana en medio de una crisis de valores religiosos que amenaza con el futuro de una de sus figuras de referencia: el Papa. “Dios, patria y fe” dice el lema de Hermanos de Italia, y ‘Dios, patria y fe’ encarna Giorgia Meloni, mientras la UE observa preocupada el regreso a un pasado que no fue tan bueno como lo pintan, sumido en la represión social. De la reunión con su gabinete este domingo salieron las primeras líneas claras de actuación en el país. Y teniendo en cuenta que tomó posesión del cargo horas antes de esa reunión vestida por completo de negro, esperemos que esto no sea un augurio de su etapa al frente del Gobierno italiano ni del futuro que le espera a Italia y a su población poniéndose en sus manos. á.p.