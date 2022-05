Como director de orquesta da más juego a las voces

El antecesor de Rueda en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, mostraba un estilo mediático más agresivo, siempre al ataque y siendo él solo contra el mundo. Disfrutaba así y era su estrategia, cubrir todos los frentes, el suyo y el de todos sus compañeros conselleiros, que públicamente quedaban circunscritos a su función gestora. Feijóo era omnipresente y su voz era prácticamente la única subrayada del Gobierno autonómico. Los modos de su sucesor no parece que vayan por ese camino. Eso no quiere decir, de ninguna manera, que estemos ante un presidente de aspiraciones menores. El objetivo siempre es resolver los máximos problemas a los ciudadanos y luego renovar el mandato en las urnas. Pero no hay sola una ruta para llegar a esa meta. Alfonso Rueda da la impresión de dirigir un Gobierno de voces más corales, que de vez en cuando irá dejando ejercer a cada uno de solista. Todos deben disfrutar de su momento. Él también de los suyos, que serán más, por supuesto. En la primera sesión de control en el Parlamento, enseñó sus habilidades y sus emociones. No será débil con los portavoces de la oposición, pero no por ello dejará de tenderles la mano. eduardo montero