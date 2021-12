Compostela e o seu Nadal tristón e apagado de sempre

Un ano máis non hai novidade no Nadal santiagués. Compostela parece condenada, como a súa universidade, a quedar triste e soa. Algunhas rúas teñen o seu alumeado de festa, é certo, que aínda sendo parco adorna a cidade dun xeito elegante e sen estridencias. Mesmo hai na praza do Obradoiro un gran cono de luces que se pode ver desde fóra e desde dentro a carón do pazo de Raxoi. Pero moi pouca cousa, a verdade. A praza segue tan baleira como sempre, igual que Praterías e Quintana. As casetas colocadas da Carreira do Conde son escasas e están en terra de ninguén. Os pais e as nais non teñen a onde levar aos nenos e todos seguimos coa gran falta, a perenne falta, dun mercado de Nadal con personalidade e con poder de convocatoria que consiga que alguén nos vexa nestas datas. En fin, botarémoslle a culpa á pandemia... X.C.