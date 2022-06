Con alusiones a la lírica y al texto del 36 o sin ellas, no hay consenso

Cuatro legislaturas después, el PPdeG sigue anclado en la postura que defendió Feijóo ante el Bipartito a propósito de la reforma del Estatuto de Galicia. Entonces, el hoy presidente nacional del PP alegó ante el presidente Touriño que el Estatuto de la comunidad gallega no era un poema, sino un texto jurídico para el que no había el necesario consenso para su modificación. Alberto Pazos no habló de líricas, pero sí de la dificultad que ve para encontrar una posición común entre las tres fuerzas parlamentarias. Se extrañó, además, de que el BNG rinda mayor homenaje al Estatuto del 36 que al actual. No hay por qué, el Estado de las autonomías tiene su historia. a. i.