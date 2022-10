Conseguir hacer en Galicia un González’82, meta de la nacionalista

Ama y señora del nacionalismo gallego organizado en torno al BNG, formación con cuarenta años de historia –conmemorados este año, como la rotunda victoria de Felipe González en el 82–, Ana Pontón lo que de verdad espera celebrar dentro poco más de un año es un épico triunfo que la lleve a la Presidencia de la Xunta. Hace cuarenta años, en aquel frontón de Riazor donde se fundó este frente, era inimaginable semejante progresión desde la nada hacia los despachos más altos de San Caetano, edificio de sordomudos rehabilitado para la sede del Gobierno autonómico gallego –que puede ser de todo menos sordomudo–. Entonces, en 1982, la autonomía no era algo deseado por ellos, ni mucho menos, pues la independencia era el principal anhelo de los nacionalistas. Poco se hicieron posibilistas y ahora, cuando el resto de organizaciones políticas de importancia –PPdeG y PSdeG– apenas le dan posibilidades a Pontón de cumplir su sueño, ella más cerca lo ve. Queda poco más de un año y su BNG no afloja en las encuestas. Tampoco el presidente Rueda. La diferencia es que Pontón no necesita una mayoría que hasta ahora nunca fue un problema para el PP. Para esta lideresa, comandar un nuevo bipartito sería un hito equiparable al de Felipe en el 82.

eduardo montero