Contentar a todos en un ayuntamiento con dos núcleos urbanos

Los ciudadanos, que cada vez son más exigentes, demandan servicios en cantidad y calidad. En Ames, afortunadamente, disfrutan de servicios que cumplen ambas exigencias, con la dificultad añadida que tiene el conseguir esto contando con dos núcleos urbanos. Los que son necesarios duplicar hay que duplicarlos, ahí no hay disyuntiva posible, pero en los servicios donde no se puede, hay que hilar muy fino y repartir muy bien para contentar a los vecinos de las los localidades. He aquí el gran mérito que tiene el alcalde Blas García, que tiene muy bien atendidos a los habitantes de Bertamiráns, O Milladorio y también del rural. M. g.