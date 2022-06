Cosas que pasan cada cierto tiempo en parejas ¿sinceras?

“Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo. Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”. Esas palabras las pronunció Shakira Mebarak hace unos años quizás imaginando que su vida con Gerard Piqué tenía fecha de caducidad. Y acertó de pleno aunque quizás no esperara que todo pasara como ocurrió. Dicen algunas, Susana Griso por ejemplo, que la colombiana es muy celosa y eso puede ser complicado ante la inminente separación. Ella se irá a vivir a Miami y hay dos hijos menores por medio que el futbolista, a buen seguro, querrá retener. ¿O no? Sea como fuere el culebrón ho ha hecho más que empezar. maría lópez