Cuando cumplir años no es problema: “¡no me creo que tenga esta edad!”

Cuenta Marta Sánchez que acaba de cumplir 56 años y debe verse espléndida ya que, tras desvelar el secreto mejor guardado de una dama (al menos para el ¡Hola! que es donde lo dice), añade un exclamativo: “¡No me creo que tenga esta edad!” Es decir, que se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional, como responden esos deportistas a los que la llamada del retiro le empieza a sonar. A la coruñesa parece que no: lleva tres años de relación discreta pero intensa con un empresario y en junio inicia una gira por Estados Unidos con Ana Torroja, otra de las musas de las décadas 80/90 (del siglo pasado). Que si las cuentas no fallan ya cumplió 62 y también dice estar espléndida. Rocío león