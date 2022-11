Cuando de poner orden no se es capaz, siempre se puede apelar a Ferraz

Subir a la tribuna de oradores del Parlamento en nombre de un partido y argumentar en contra de lo decidido por la dirección de ese partido es algo muy grave. De eso no cabe duda y fue lo que hizo este diputado díscolo con el mando que ejerce Valentín González Formoso en el PSdeG. Pero no es menos grave no sólo no implicarse sino mantener una actitud de boicot a actos electorales del partido, como ocurrió en algún lugar coruñés donde contrarios a Gonzalo Caballero pusieron palos en las ruedas de su campaña en las autonómicas. La actual dirección todo lo quiere arreglar con la amenaza sancionadora de Ferraz, pero la política va de otra cosa. De diálogo. a. a.