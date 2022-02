Cuando decidimos que predicar es gratis y lo de dar trigo... otro día

Es fácil imaginarse que a la presidenta del Banco Santander, por designación directa de su padre, una de las cosas que más le gustan son los números; solo de esa forma se entiende que esté al frente del principal banco de España y una de las entidades financieras sistémicas en Europa. Como acaban de desvelarse los salarios de los directivos del Ibex-35 correspondientes al ejercicio anterior, vayamos entonces con los números: Ana Botín se embolsó en 2021 por todos los conceptos (sueldo, primas, dietas y planes de pensiones) la nada despreciable cantidad de 12,28 millones, una cifra récord para el máximo ejecutivo de un banco en nuestro país.

Representa una subida del 23% con respecto al ejercicio anterior, lastrado por la pandemia y en el que la señora Botín anunció, a bombo y platillo, la reducción de sus emolumentos un 18,7%. (1,86 millones menos) que en 2019 aunque, a pesar de todo, ingresó 8,09 millones de euros. Es decir, que en un único ejercicio no solo recuperó lo dejado de ganar por culpa de la covid sino que se llevó otro pellizco adicional... acaba de subir el SMI y fácil es imaginar que los altos ejecutivos también actualizan.

Si dejamos atrás la ensalada de números nos encontramos con que Ana Botín, y sus corifeos, tratan de extender una imagen de mujer solidaria con los más desfavorecidos para humanizar su figura, ante la imagen más agria que tenía su padre Emilio Botín. Pero detrás de ese barniz aparecen realidades tangibles como el monstruoso ERE que aplicó en el banco tras la integración del Popular (y no nos olvidemos del Banco Pastor) que dejó a 3.572 familias sin sus puestos de trabajo, en el peor momento de sus vidas.

Lo cual no deja de ser un insulto cuando la entidad que preside acaba de declarar unos beneficios de 8.124 millones en 2021, el más alto de la última década. Esto hace pensar que las pérdidas declaradas en 2020 fueron una artimaña contable para no pagar impuestos. ¡Ah! Y eso no es todo: la plantilla del Santander teme que en este ejercicio se realice otro ajuste, “un nuevo ERE con peores condiciones que el actual y que ayudaría a la entidad a completar el proceso de reducción de costes en el que está inmersa”. El entrecomillado aparece en un foro de trabajadores de la propia entidad. Manda narices. antón trabanca