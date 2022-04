Cuando el gallo se ausenta hay revuelo en el gallinero

No tiene sentido arremeter contra una compañera de partido, y mucho menos en un boletín municipal pagado con el dinero de todos. Nos referimos a las críticas realizadas por Alejandro Sánchez-Brunete, portavoz municipal del PP en el concello compostelano, contra la exconcejala Ana Sabel, a quien acusa de deslealtad y otras cosas. Según ella, todo es una burda mentira que acabará en los Tribunales. Los enterados sostienen que hay precedentes de un trato así a otros afiliados. Mal rollo, las peleas domésticas minan. Estos días se cumple el principio de que “cuando se ausenta el gallo se alborota el gallinero”. Así no, Alejandro, así no. G.C.