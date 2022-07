Cuando la calidad se embotella con cariño y a un precio asequible

Contaba Telmo Rodríguez que aterrizó en nuestra comunidad junto a su socio, Pablo Eguzkiza, para plantar sus ideas en Valdeorras como dos gallegos más. Tenían viñedos en la Rioja, en Ribera del Duero, en Málaga y les apetecía probar en Galicia. Ahora ya forman parte de nuestro paisaje y están situando sus vinos, nuestros vinos, en lo más alto. Por ejemplo, en la cena a los mandatarios de la OTAN que preparó el cocinero José Andrés se bebió uno de sus godellos, el Gaba do Xil Barreiro y fue, no lo duden, el más demandado. Una joya con 91 puntos Parker que apenas cuesta 12 euros. Nadie se lo podía creer, ni los jefes de gobierno: tanta calidad con un precio excepcional. a.T.