Cuando la envidia es una declaración de inferioridad manifiesta

Contaba Julio Iglesias en una de las dos visitas que hizo a la sede de EL CORREO GALLEGO una anécdota que le ocurrió en Los Ángeles y que le impulsó a dejar de vivir en España e instalarse en otro país. Recordaba nuestro cantante más internacional que en los años 80 iba en un descapotable con tres chicas imponentes (de las que le gustaban entonces) por una de las autopistas de acceso a la ciudad angelina. Estaban reduciendo velocidad acercándose al peaje cuando a su altura se situaron cuatro tiparracos en un Cadillac destartalado. Julio, temeroso, pensó que lo peor pero uno de ellos en inglés y levantando el pulgar le grito: “Ok, tío, me alegro por ti: seguro que ya tienes un millón de dólares y has conseguido todo lo que yo buscó” (en relación al descapotable y las chicas). No era lo que temía, no lo envidiaban por su éxito, al contrario disfrutaban con su triunfo.

Aquel día decidió que se iba de nuestro país, era la época más dura en la que nadie digería su éxito y todos le señalaban: que si Isabel Preysler se había hartado de él, que estaba arruinado por culpa del juego, que había estafado hasta a su representante y que cantaba horrible. Julio Iglesias se instaló a caballo entre Dominicana, México y Miami.

Arthur Schopenhauer, uno de los más brillantes filósofos europeos, sostenía que “la envidia en los hombres muestra cuán desdichados se sienten, y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás, muestra cuánto se aburren” mientras que Napoléón, mucho más directo, afirmaba que “la envidia es una declaración de inferioridad”. Julio Iglesias seguro que estaría de acuerdo con ellos.

José Ramón García es persona de éxito que podría haber hecho como nuestro cantante más internacional e irse a vivir a cualquier parte del mundo ya que sus negocios los puede dirigir desde Berlín, Abu Dhabi, Miami o Pekin. Pero él prefiere crear riqueza, y puestos de trabajo, en su tierra, en este Santiago que tanto quiere y por el que tanto apuesta; aunque sea a costa de pagar ciertos peajes como el de sufrir la envidia de personajes vengativos y con un marcado complejo de inferioridad.

Es algo que no se puede evitar aunque duele, pero como decía Julio en aquella charla en EL CORREO siempre hay más personas como el negrata que alza el pulgar para compartir el éxito en Los Ángeles que los que levantan la voz para intentar sembrar dudas donde solo hay certezas. Y éxito, mucho éxito personal y empresarial. SABELa ARIAS