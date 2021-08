Cuando lo que importa es el verdadero significado de todo

La mejor prueba de que la magistrada en excedencia va por libre en el gobierno socialista es que, desde el principio, encabeza la lista de las ministras más valoradas, justo por encima de las gallegas Nadia Calviño y Yolanda Día. Significa mucho que Margarita Robles sea reconocida por los votantes de todos los partidos cuando está al frente de un ministerio nada intervencionista y al que solo se acude cuando se producen desgracias. Representa una garantía pese a que muy a menudo desde el PSOE y sobre todo en UP se le intenta ningunear. Pero Margarita no es fácil de doblegar. ¿Será por qué no entiende lo que significa matria? Puede ser, no lo duden. j.a.P.