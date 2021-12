Cuando los expertos se empeñan en predecir una cosa y la contraria

El despiste que tenemos los ciudadanos no dejó de aumentar en estos casi dos años de pandemia. Lo hace debido a la sobredosis de informaciones contradictorias con la que nos bombardean todo tipo de expertos (muchos de ellos de dudosa cualificación) primero sobre el propio virus y, sin solución de continuidad, acerca de las medidas que se deben de tomar. O no. Algo a lo que no son ajenos desde la OMS capaces de recomendar algo hoy y lo contrario al día siguiente. María Neira trata de aportar cierto equilibrio pero no siempre lo consigue: esperemos que acierte en su vaticinio de que en el año que está a la vuelta de la esquina la covid-19 ya no sea un problema de salud pública. ¿Les suena? A.T.