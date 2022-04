Cuando los intereses de los vecinos van por delante de todo

Xavier Castro Tourís es un alcalde atípico. Tanto que en su discurso de investidura no se dirigió solo a quienes le votaron sino que lo hizo a los vecinos que habían optado por otras propuestas diciéndoles, en primer lugar, que la Casa do Concello iba a ser de todos (sabía bien lo que decía ya que pese a su juventud llevaba 32 años de concejal y conocía bien el funcionamiento). En segundo lugar se comprometió a “un mandato de traballo e esforzo” y les conminó a no volver a votarle en las próximas elecciones.

Transcurrida más de media legislatura Xavier Castro está cumpliendo con creces y, dicen muchos vecinos (incluso entre quienes confiesan no haberle votado), que el cambio está siendo importante.

Además Xavier Castro, consciente de que Dodro es un municipio con pocos habitantes, no se asignó sueldo y sigue manteniendo su trabajo. Por comparar en 2021 percibió en dietas 4.310 euros frente a los 43.947,82 del regidor de Padrón, ayuntamiento vecino. Puede parecer una nimiedad pero es un hecho significativo y no vayan a pensar aquellos que no conocen este concello que no le dedica horas; al contrario, a veces es difícil de entender de donde saca el tiempo.

Pero él siempre está pendiente de todo, incluso de participar en toda clase de actividades que organizan los distintos departamentos municipales. Y siempre con una sonrisa en los labios y una palabra de ánimo. sAbela arias