Cuando una horrible canción nos sume en una profudna depresión

Muy poco duró en este país la indignación contra la delirante letra de la canción (ahora dicen que modificada) que va a representar a TVE (que no a España) en Eurovisión. Aquel SloMo de Chanel que decía aquello de Let’s go! Llegó la mami La reina, la dura, una bugatti. El mundo está loco con este party, entre otras lindezas, se queda corto ante lo último de Rosalía esa Motomami en la que algunas escuchan (otras solo lo intuimos) Okay, Motomami, Pesa mi tatami, Hit a lo tsunami Oh Okay, Motomami, Fina, un origami, Cruda a lo sashimi Oh. Dicen que es la canción de este año y que pasará a la historia musical. Lo cual nos sume en una profunda tristeza. Sin duda. s. a.