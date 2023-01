Cuando una se manifiesta sólo porque no le gusta el color de este Gobierno

“Por España, la democracia y la Constitución”. El lema de la manifestación del sábado en Madrid no parece el más adecuado para ir contra el Gobierno, que junto a la Jefatura de Estado es la institución básica del eslogan reivindicado. Pero a la convocante más conocida, Rosa Díez, sí le parece el más correcto, tal vez porque no le gusta el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero es una espiral peligrosa salir a manifestarse por el simple hecho de que el color del Gobierno no es el de uno. Para eso ya están las elecciones generales, que, por cierto, serán este año. Es ahí donde el pueblo debe manifestarse, gracias a la democracia y la Constitución. Que no están en peligro. i. i.