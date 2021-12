Cuando uno prefiere mentirse a afrontar de cara la realidad

Decir desde fuera que la descomposición de Podemos es una evidencia no significa nada más que una declaración pero que de ello hable con claridad una destacada miembro del partido es significativo. Gloria Elizo lleva tiempo siendo conciencia crítica de UP pero nunca tanto como estos días. “En Podemos debemos dejar de mentirnos” dijo la diputada antes de criticar a la actual dirección de “una estructura vacía y sin debate interno”. Afirma que no se puede estar en un Gobierno que no respeta sus ideas y sentencia: “Tenemos un exsecretario general (Pablo Iglesias) empeñado todavía en decir públicamente que no le echó nuestro electorado, sino que le echó el fascismo y el Estado profundo”. Más clara el agua. a.T.