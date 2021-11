Cuando uno se vuelve infeliz por no hacer dichosos a los otros

Cuentan que las profesiones más complicadas son aquellas en las que la misión consiste en hacer feliz a los demás. Hay momentos en los que el estado de ánimo o las circunstancias personales no ayudan y juegan una mala pasada. Dentro de ese grupo, de los que hacen felices a los otros, también hay dos diferencias: aquellos que anteponen eso que se llama profesionalidad y los que interiorizan todo tanto que son incapaces de sustraerse a su incapacidad para transmitir felicidad. Iago Aspas es hombre dichoso por naturaleza que se vuelve insatisfecho cuando comprueba que su alrededor no hay satisfacción. Le pasó cuando tuvo que emigrar cuando su valía como futbolista bajó varios peldaños. Él es feliz en su tierra, entre las bateas de la ría pero el Celta no caminaba del todo por lo que Iago interiorizaba su falta (temporal) de gol con la falta de felicidad de sus seguidores. Eduardo Coudet, que como todos los argentinos lleva un psicólogo dentro, pidió a los aficionados que en el minuto 10 del partido contra el Barça aplaudieran a rabiar para despertar los demonios interiores y exteriorizar la felicidad. el hechizo funcionó y Iago Aspas volvió a encontrar el gol, a ser dichoso él y hacer felices a todos. Como aquel payaso capaz de arrancar sonrisas cuando en su interior lloraba la pérdida de un ser querido. El príncipe das bateas vuelve a sonreír. S.A.