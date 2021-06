De jefe de la oposición a agente inmobiliario, la vía para dormir solo

El casado casa quiere, reza un conocido dicho popular. Y Pablo Casado, presidente de los populares españoles, también quiere la suya. Irse de la sede central de Génova se convirtió en uno de los grandes objetivos de su Presidencia en el PP, en una necesidad política vital para marcar diferencias con el pasado más oscuro de la formación conservadora que representa. Marcharse de esa casa de los horrores, por cuyos pasillos le persiguen los fantasmas de Bárcenas, Rato y demás reos de la usura. Alejarse de la vivienda paterna, como metáfora de una emancipación hacia el barrio de la honestidad, se encuentre donde se encuentre, que, sin embargo, no implicará una renuncia total a la herencia recibida de sus mayores, pues sus deudas con quienes tuvieron algo que ver en su meteórica carrera –Aznar, que le regaló su ideología; Aguirre, hada madrina de sus estudios universitarios, y Rajoy, que hizo su rostro famoso– no son de usar y tirar.

Desde las elecciones en Cataluña, donde hasta se podría poner en duda si el PP llegó a participar, tal fue su paso por ellas, Casado está decidido a abandonar ese inmueble cuyo peso le impide tomar vuelo, y quiere hacerlo cuanto antes para que cesen de una vez sus pesadillas nocturnas y los titulares diurnos con referencias judiciales. Pero tiene un problema, los ahorros de la nueva contabilidad postBárcenas aún no le alcanzan para alquilar un localito en el que organizar el asalto a la fortaleza monclovita donde Pedro Sánchez se atrinchera.

Este retraso en la mudanza no es un obstáculo menor, porque el tiempo corre en su contra y mientras él aún no se da despegado del hogar familiar, ya otra compañera de generación, Díaz Ayuso, empieza a reclamar un solar propio para edificar su futuro. Sus caminos no tendrían que chocar, pero es sospechoso que la reina de Sol se meta en temas nacionales, donde no la llaman. El otro día, en la puerta de Génova, con el papel de Felipe VI en los indultos. Casado, como E. T., el extraterreste, grita “mi caaaasaaa...”.