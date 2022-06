De Santiago a Europa, el trayecto inverso al camino Xacobeo

Costará un tiempo aún acostumbrarse a que Feijóo ya no es el presidente de la Xunta de Galicia, sino un senador. También a que ya no lidera el PP gallego, sino el nacional. Aunque fijándose en su agenda cotidiana, que se puede seguir perfectamente a través de los periódicos, se va asimilando mejor el salto cualitativo que pegó desde Montepío a Madrid. De haber seguido en Galicia, esta semana lo hubiéramos visto visitando una escuela infantil, como hizo Alfonso Rueda, su sucesor en San Caetano. Feijóo, en cambio, se fue a Róterdam (Países Bajos) para asistir al congreso del Partido Popular Europeo. Vuela en las alturas de la política. Hace apenas unas semanas, observando a través de los cristales de la ventana de su despacho en Santiago, se preguntaba cómo podría hacer para que en Madrid y en Bruselas se escucharan los problemas de Galicia y ahora, desde el corazón de Europa, protagoniza la mirada inversa y nos receta desde allí las soluciones para España que, si el presidente Sánchez las aplicara, llegarían también a su tierra de origen. El salto dado para sustituir a Casado le hizo cambiar de cargo, de responsabilidades y de perspectiva. Pero no mudó la persona. Feijóo continúa preocupado por lo público. edudardo montero