De Sol a Génova, como una hormiguita que va recorriendo la ciudad

Si por el comportamiento de algunos dirigentes políticos fuese, El Hormiguero bien podría ser declarado un programa de servicio público. Es obvio que no es esa la intención de su inventor y presentador, Pablo Motos, que no monta su espectáculo por motivos relacionados con el altruismo o la regeneración democrática, pero viendo que presidentas como Isabel Díaz Ayuso dicen allí lo que se niegan a declarar en el Parlamento de su comunidad, habrá que reconocerle sus méritos como espacio de los servicios informativos. Es difícil adivinar la razón por la que muchos políticos aceptan la invitación de este programa de entretenimiento y acuden a su plató a vender motos que en otros lugares institucionales se callan. El fenómeno Ayuso aterrizó anteayer en él como un experimento más de los que de lunes a viernes presenta allí el científico Marron –existe la duda de si la barba de Pablo Motos se volvió naranja en uno de ellos o fue con la visita de Albert Rivera– y resultó un éxito tan rotundo que la presidenta madrileña ya sabe a qué podría dedicarse si un día se cansa de la política, que no parece. La cosa tiene su lógica, Ayuso es como una hormiguita que no para de trabajar –maquinar lo llaman en Génova– para proveerse de un futuro mejor. ¿No lo hace así Casado?

xosé ramón r. iglesias