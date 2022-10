De vivir de las rentas a la necesidad de invertir en funciones estelares

Casi siete meses después de su repentina marcha a Madrid, cabe preguntarse qué balance realizará Alberto Núñez Feijóo de su estancia en la capital de España al frente del principal partido conservador. Las encuestas le llovieron a su favor desde el primer día en que puso el pie en la ciudad que acoge las principales instituciones del Estado, los halagos no se hicieron tampoco esperar y en su formación política, salvo algún que otro exabrupto de escasa repercusión protagonizado por Cayetana Álvarez de Toledo, todos lo arroparon como quien cuida al Mesías capaz de guiarlos a través del desierto hacia la tierra prometida del poder. Durante el primer trimestre, de abril a junio, todo le salió a pedir de boca, y en los meses siguientes que se concentran en la etapa veraniega por excelencia, julio y agosto, el barco con su buena estrella prosiguió su lenta pero segura travesía hacia La Moncloa. En esto, llegó septiembre con las ansias renovadas de toda la clase política, pues es característica de este grupo profesional resetearse y reactivarse con el estreno del nuevo curso. ¿Y que cambió con respecto a Feijóo en estos últimos dos meses? Que tanto la situación del país como sus adversarios políticos empezaron a exigirle un mayor protagonismo activo, algo esperable en un líder que pretende alcanzar la Presidencia del Gobierno. Pero la necesidad de exponerse tiene sus riesgos y a partir de ahora la sociedad española lo irá valorando por sus actuaciones, no por la fama que llevaba por sus éxitos en Galicia. Sus rivales creen que eso le perjudicará, pero no está claro el porqué. Él sigue liderando todas las encuestas.

eduardo montero