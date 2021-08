Deberes de agosto, reválida en junio y septiembre movido

Si el curso académico afectado de principio a fin por la molesta presencia del coronavirus acechando las aulas, el pasado 2020-21, se cerró con un rotundo éxito, según las autoridades educativas que comanda el conselleiro Román Rodríguez; y las cuentas de la Xunta de Galicia presentan una fortaleza que las sitúa entre las más sólidas de todas las comunidades autónomas de España, según el titular de Facenda, Valeriano Martínez, ¿por qué el curso 2021-22 no puede proyectarse de igual manera que el anterior para repetir su magnífico resultado? Es una pregunta que, aunque no exactamente así formulada, el colectivo de Anpas Galegas quiere hacerle al conselleiro, pero por el momento parece que no se dio la oportunidad. El conselleiro Rodríguez, en todo caso, ya anunció “ajustes”, que ya intuimos lo que significan. En junio, le calificaremos. x. r. r. i.