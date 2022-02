Debilidad del PSOE, y de Unidas Podemos

Dijo ayer que el PSOE y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, salen debilitados de la astracanada en la que acabó convirtiéndose la votación de la reforma laboral, con sus “teorías sobre una mayoría alternativa” al bloque de investidura. Pero olvida su señoría que la primera damnificada de lo ocurrido es probablemente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos. Y que la proyección política de ésta pudo ser la gran barrera para que algunos de sus aliados tradicionales dijesen esta vez no, no y no. S. A.