Decisiones contundentes y muy rápidas cuando un compañero mete la pata

Xosé Sánchez Bugallo no se ha andado con tonterías a la hora de resolver de una forma tajante el caso que salpicó de lleno a uno de los miembros de su equipo, José Manuel Pichel, tras saltar la noticia de que estaba vinculado a la empresa propietaria de una nave que Raxoi alquiló por una jugosa renta. Lo cierto es que ayer mismo el ya exconcejal de Medio Rural presentó su dimisión al reconocer que había metido la pata y tras aclarar que el alcalde no tenía ninguna responsabilidad. Cuando las cosas se hacen mal, hay que reconocerlo y tomar decisiones rápidas. Eso es lo que hizo Bugallo y debería ser lo habitual en el ruedo político, aunque por desgracia no lo es. En absoluto. D. P