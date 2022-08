Defensa a ultranza de valores y derechos de la empresa familiar

Su tarjeta de presentación podría poner cálida en el trato, sentido de la responsabilidad en las obligaciones que le corresponden, leal, cabal, trabajadora incansable... se añadiría que se licenció en Ciencias Políticas y graduó en Relaciones Públicas, que fue jefa del gabinete del alcalde de Boiro (su pueblo natal) y es directora de Relaciones Institucionales de la multinacional Jealsa. Además, ejerce como directora de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar.

Escrito esto último pudiera parecer que se refiere a pequeñas y medianas empresas que pasan de padres a hijos; y no solo es así. Aunque son mayoría, también se han apuntado corporaciones tan importantes como la líder de la conserva boirense citada (da trabajo a miles de personas) y otras, que no llegan a tanto, son primeras en su sector en ámbitos muy diferentes. Vive en carne propia el desconocimiento que se tiene de este tipo de sociedades ya que en sus charlas en aulas universitarias percibe que numerosos alumnos no tienen mucha idea de lo que son y las oportunidades que ofrecen. Lo que sí ve claro Margarita es que cada vez más las empresas de esta índole incorporan a trabajadores y directivos externos a sus plantillas, aunque la mayoría accionarial se mantenga en la familia. Cree que se trata de sumar talento a la experiencia y que se antepone la necesidad de innovar y mejorar la gestión antes que mantener en la familia propietaria todos los órganos de dirección.

Trabajar por la continuidad y elaborar planes de sucesión eficaces forma parte de la nueva filosofía imperante. Savia nueva para romper con tradiciones que a veces ralentizan el crecimiento y mejoran las cuentas de explotación. Cuidar la cultura corporativa, los valores que inspiraron la creación de la firma y su espíritu está muy bien, pero cuando se habla de implantar nuevas tecnologías y avanzar hacia un mundo que cambia a velocidad de vértigo, la fuerza externa es el mejor arma para ganar la batalla al futuro.

Es de las que cree que tanto el corazón como el cerebro son compatibles. A la pregunta de por qué las empresas familiares son más reacias a despedir la respuesta está clara: “porque se conoce más de cerca a los profesionales y se trabaja con perspectivas a largo plazo en cuanto a la sostenibilidad”. Apunta en reciente entrevista en Eco que durante las crisis recientes este tipo de entidades redujeron menos el empleo que el resto.

Habrá que romper con la ignorancia que se tiene sobre su función y unir más empresarios a la tarea. Los principios e ideales que sostiene son para aplauso. Como ella dice, “lo más importante para que los jóvenes emprendan es hacer pedagogía, poner en valor el papel del empresario no solo generando empleo y riqueza sino arraigando población, atrayendo talento y contribuyendo al desarrollo”. Nos apuntamos a su tesis. ALBERTO ALDÁN