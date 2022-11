Del Amazon sanitario al debate en serio sobre la gestión del Sergas

A los socialistas gallegos no les gusta la gestión sanitaria de la Xunta. Esto no es novedad, pero sí lo es el último argumento que presenta su secretario xeral para mantener su postura: según el número uno del PSdeG, la política sanitaria de Galicia viene dictada desde Madrid por la mismísima presidenta de la comunidad central, Isabel Díaz Ayuso. Suena a comedia de enredo, para la cual Valentín González Formoso aporta más giros de guión para enriquecer la película. Dice también que el presidente Rueda convertirá el Sergas en un “Amazon sanitario”. Todo muy divertido si no se tratase de nuestra salud. ¿Para cuándo un debate serio sobre la sanidad? A. a.