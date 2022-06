Del corto pasillo a la moncloa, el escaso ascenso de P. Sánchez

El inquilino de la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, llega a España con los andares de un nostálgico vaquero cuyo revólver no hace mucho que liquidó al mismísimo rey del todo vale, el republicano impasible Donald Trump. Su ademán esconde en sus visitas a Europa un suave toque a perdonavidas, sobre todo cuando se encuentra con Pedro Sánchez, aquel presidente, dirá él, que me persiguió insensata e inútilmente por un pasillo, en busca de una foto que más le valiera no tener en su álbum de gobernante serio. Pero Sánchez no opinará lo mismo porque aquella imagen la necesitaba tanto como la que requiere ahora, de nuevo metido en graves dificultades de credibilidad –como toda su vida–, ante el mismo Tío Sam que llega de América. Por aquella primera instantánea, el presidente español tuvo que pagar el alto precio de hacer el ridículo persiguiendo a un somnoliento Biden, como un escolar a su airado profesor, por un corredor indefinido. Por la de estos días, un aumento de los destructores americanos en la base naval de Rota. Si sólo nos fijáramos en Sánchez, España no habría evolucionado desde Bienvenido, Mister Marshall. No busca una relación real con EEUU.

eduardo montero