Del enigmático ‘eclipse’ de profesores al drama de la pérdida de alumnos

Con la cantidad de profesores trabajando en la educación gallega está pasando como con el número de asistentes a una manifestación, siempre hay una cifra más o menos oficial y otra estimada por los organizadores o, en este caso, por la oposición. Román Rodríguez no se cansa de repetir que en este curso que acaba de comenzar no hubo recorte en la plantilla de docentes, mientras los partidos de izquierdas llegan a calcular la bajada en setecientos profesores, que ya son demasiados profesores como para no saber dónde se encuentran. Sobre lo que no hay debate es sobre la pérdida de alumnos: 15.000 en sólo un año. A este ritmo, sobrarán todos los profesores. r. r.