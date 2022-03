Deportista que parece (y es) una persona normal

Cualquier aficionado al deporte sabe que los premios en las distintas especialidades obedecen más criterios subjetivos que objetivos. Por ejemplo, si de fútbol hablamos, no hay persona que mereciera más galardones como Balón de Oro que Andrés Iniesta y si lo llevamos a los galardones Príncipe de Asturias hubo aquel contubernio entre los medios de comunicación de Madrid y Barcelona para que se premiara a Iker Casilla y Xavi Hernández por hacer lo que debían. Ni más ni menos.

Pelea Galicia entera para que la candidatura de Teresa Portela, piragüista, madre, magnífica persona, mujer comprometida, sea tenida en cuenta en la edición de este año a la hora de conceder un premio Princesa de Asturias. Portela no es la número uno pero no hay mayor ejemplo de superación que ella. Reúne todas las cualidades de una gran deportista. Pero para muchos ineptos eso no es suficiente. sAbela arias