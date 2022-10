Desde a Toxa con amor a Ucrania y con críticas a la insolidaridad fiscal

Pedro Sánchez volvió a emular a su antecesor en La Moncloa, Mariano Rajoy, en el uso del plasma para sus intervenciones públicas. Pero esta vez su actitud es disculpable, e incluso loable su esfuerzo para aparecer en pantalla, porque todavía se encuentra convaleciente por el covid. El presidente del Gobierno español, con evidente catarro y ronca voz, no quiso perderse la jornada de clausura de la cuarta edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico que se celebra en la isla de A Toxa (O Grove) y la única forma que tuvo de hacerlo fue recurrir al tan denostado plasma, que para estas ocasiones sí es una vía de urgencia comunicativa muy práctica. Y una vez analizadas sus formas, que en este caso necesitaban aclaración para que la actuación de Sánchez no pareciese descortesía o vagancia por evitar el desplazamiento, habrá que adentrarse en el fondo de su intervención, que a decir verdad tampoco sorprendió a nadie. Repitió el consabido discurso de la insolidaridad que define a los que practican la defensa de la bajada de impuestos a los más adinerados y puso en valor la solidaridad colectiva que representa su modelo impositivo, según él, el más justo y necesario para abordar este momento de crisis en que nos encontramos. Luego saltó al tema de la guerra de Ucrania, exhortando a Putin a poner fin a la tradegia, “la mejor decisión para todos, también para él”. Criticó la anexión que Rusia decretó en las zonas invadidas y mostró su doble cariño y apoyo al pueblo ucraniano, de manera personal e institucional como presidente español. Con plasma o sin plasma, un año más en A Toxa no faltó nadie.

eduardo montero