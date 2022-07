Desde Sevilla a Madrid tocando tantos años ese bluf del autobús

“Yolanda Díaz es un bluf”. Alfonso Guerra siempre destacó por sus frases cortas e impactantes. En su día, fue vicepresidente del Gobierno igual que ahora lo es Yolanda Díaz, por lo que podría perfectamente haber despuntado por otras cosas, pero no. Para el ex número dos de Felipe González, la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es un bluf, así, sin mayores explicaciones. Él llegó al Gobierno a bordo de dos promesas que nunca se cumplieron: apartar a España de la OTAN y crear ochocientos mil puestos de trabajo. Pero el bluf es Yolanda. Él no se opuso ni a una sola medida de aquel Gobierno de “renovadores de la nada” que poco a poco se fue derechizando, pero el bluf es Yolanda. Él, tantos años en el Ejecutivo y el diputado más longevo de la historia, no estampó su apellido en ninguna ley, pero el bluf es Yolanda. Yolanda, que dio vida a los ERTE para salvar miles de puestos de trabajo durante el confinamiento por la pandemia, que elevó varias veces el ridículo sueldo mínimo que había en este país y que dio nombre a la reforma laboral más ambiciosa de la democracia. ¿Hay mayor bluf que el que se alinea con los que piden invertir los votos socialistas en la investidura de un presidente conservador?

xosé ramón r. iglesias