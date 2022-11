Donald trump está a punto de probar de su propia medicina

El famoso sueño americano del que tanto presume Estados Unidos, con Donald Trump, se convirtió en pesadilla. Pero con los que le vienen por detrás pisándole los talones en el partido Republicano todavía podría ser peor. El grotesco y peligroso expresidente del todavía primer país del mundo creó una escuela política a su alrededor que ahora amenaza con tragarse a su propio maestro y meter de lleno a EEUU en una espiral guerracivilista de difícil salida. Trump añora volver a competir por la Casa Blanca, pero uno de sus hasta hoy más fieles seguidores, Ron DeSantis, gobernador de Florida, le tomó la delantera en esta carrera trumpista hacia la candidatura republicana. Acaba de arrasar en su estado, en medio del inesperado frenazo que sufrió la ola roja, y ya dio muestras de que su aspiración no es ser gobernador. Intentará recuperar la Presidencia de la nación para los republicanos y no se crean que es una buena noticia para los moderados que ven con preocupación las intenciones de regreso de Trump. DeSantis, joven ultra religioso e irreflexivo, rechazó las vacunas y las mascarillas durante la pandemia, y desprecia todo lo que no huela a heterosexual. Crecido en el trumpismo, se encuentra preparado para matar al padre.

eduardo montero