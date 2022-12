Donde hay números reales callan los informes agoreros

Mientras la polvareda judicial recorre la España mediática perturbando la necesaria paz en estos tiempos navideños, el pulmón económico de este país funciona mejor que nunca. Así lo indica el último chequeo al que lo sometió el Banco de España, que en su informe, aunque no cita nombres, aplaude sin parar la gestión llevada a cabo por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Y eso que este organismo había sido muy crítico con dos de las medidas estrella de esta dirigente política ferrolana que se está cubriendo de gloria bajo el cielo de Madrid. El Banco de España había recomendado no subir el salario mínimo y criticado duramente la reforma laboral llevada a cabo por la ministra roja, pero los datos estadísticos recogidos unos meses prudenciales después de la entrada en vigor de estos mandatos le obligaron a plegar velas. No sólo se destruye empleo, sino que se crea y, además, todo el trabajo temporal se está convirtiendo en fijo prácticamente al cien por ciento. Un aval de solvencia para que Yolanda Díaz presente su candidatura a la Presidencia del Gobierno. Y para que los empresarios se sienten con ella a negociar sin tanta desconfianza. Sus medidas le están yendo bien a toda España en su conjunto.

eduardo montero