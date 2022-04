“Échame a mí la culpa de lo que hiciste”, señor Caballero

No es descartable –y por eso tal vez no se haya hecho público aún su nombre– que una de las principales preocupaciones del político que sustituirá a Feijóo en la Presidencia de la Xunta en estas semanas previas a su investidura provenga de la certeza de que, haga lo que haga, le resultará imposible escapar de la crítica exagerada que desde el sur le dedicará el alcalde Abel Caballero. Claro que esta podría ser todavía mucho más agresiva y dolorosa si en la ciudad olívica no tuviera colocada el Gobierno autonómico a Marta Fernández-Tapias, política que se está especializando de forma acelerada en frenar la matraca de este regidor tan obsesionado con San Caetano. A este ritmo, es posible que la también líder del PP vigués empiece a acaparar buena parte del memorial de agravios de Caballero. Una liberación para el próximo presidente. e. c.