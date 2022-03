El abuelo ‘chochea’ y los nietos matizan sus declaraciones

A estas alturas de la película, no hay que ser un lince para entender la política de comunicación, aparentemente confusa y a ratos hasta parvularia, que está desarrollando la Casa Blanca con respecto a la guerra de Ucrania. La cosa está muy clara: Joe Biden está interpretando el papel de un señor mayor sabio y templado que a veces, sin embargo, chochea un poco debido a su edad, como le ocurre a muchos abuelos cuando alguien les infla de más las narices, y es en ese momento cuando los hijos o nietos entran en escena con el objetivo de apagar los fuegos provocados por el poco diplomático jefe de la tribu. Solo así se entiende el teatrillo que llevan protagonizando, desde que comenzó el conflicto bélico, los estrategas de comunicación cercanos al Despacho Oval. Una buena muestra de esta política la pudimos ver, otra vez, durante la visita que el presidente de Estados Unidos realizó el sábado a Varsovia para reunirse con varios ministros ucranianos y diversos grupos de refugiados. Durante esos encuentros, el viejo Biden, en una escena perfectamente planificada, se despachó a gusto contra el mandamás ruso, al que tildó directamente de “carnicero” mientras a la vez alentaba a los altos militares rusos y a la población en general a rebelarse contra su amado líder a través de la siguiente súplica: “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”. Consumada la escenita protagonizada por el hombre mayor que a veces chochea un poco, minutos después saltaban a la palestra los apagafuegos de la Casa Blanca para matizar esas declaraciones. Biden, en realidad, no había querido insultar a Putin -¿será vegano en vez de carnicero?- y tampoco había hecho una llamada a la insurrección general... pero sus palabras, como se pretendía, ya habían sido reflejadas por todos los medios internacionales. Lo mismo que cuando le acusó directamente de ser un asesino. Benditos sean los abuelos que hablan alto y claro. Que de nietos políticamente correctos estamos sobrados. D. PELÁEZ