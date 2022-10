El apocalipsis podría ser Ucrania y nosotros aquí sin un buen plan

La gente que creció o vivió los años más intensos de su vida durante la época del telón de acero, donde la amenaza de una guerra nuclear entre el bloque capitalista occidental y el bloque comunista soviético era una posibilidad cierta, no era extraño a veces fantasear con lo que haría cada uno en el caso de saber con certeza que el fin del mundo ocurriría al día siguiente. No es el objetivo de este texto describir aquí las mil y una idea que se escuchaban, por mucho interés que ganase este artículo, sino dejar demostrado que llegada la hora de la verdad, en realidad, nadie hace nada especial, simplemente cada uno sigue con su vida rutinaria esperando inconscientemente que finalmente todo se arregle como por arte de magia. Al menos, no se ve a nadie ahora, en estos días previos a lo que podría ser la destrucción del planeta, alterar sus planes cotidianos por si acaso a Putin se le ocurre sacar a pasear su más terrible arsenal. Pero, ¿quién nos da esa seguridad de que no lo hará? Joe Biden, desde luego, no. El presidente estadounidense alerta de que su homólogo ruso no gallea de broma y que podríamos estar cerca del “armagedón nuclear”. Parece querer decirnos que gastemos esa última bala existencial con la que siempre soñamos antes del apocalipsis.

xosé ramón r. iglesias