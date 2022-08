El arte de poner las barbas a remojar cuando es necesario

Dice el refrán que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar y eso es lo que está haciendo Alberto Garzón a medida que se acercan las elecciones municipales y autonómicas. Desde Podemos ya le hicieron llegar el mensaje de que las cosas no van a ser igual y el coordinador federal de IU sabe que los morados no gastan balas en salvas. La cuenta de lo ocurrido en las andaluzas todavía sigue abierta y no se va a saldar con el primer pago: el cese de Enrique Santiago en el ministerio de Ione Belarra. Hay algo más que mover y esos comicios serán decisivos. Podemos, además, tiene un inesperado as en la manga: la decisión de Yolanda Díaz de no Sumar en mayo deja solo (y sin apoyos) a Garzón. Que tratará de parapetarse en su inocuo ministerio para sobrevivir, al menos, hasta las generales. Si no hay sorpresas antes. R.M.A.