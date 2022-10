El Bernabéu solo vio la Champions cuando el luso dejó su banquillo

En su largo periplo por un sinfín de equipos europeos, Mourinho recala en estos momentos en la Roma, club que juega la segunda competición a nivel continental, la

Europa League, un torneo para fracasados, según se le pudo escuchar el jueves cuando se refería al Barcelona: “Van a llegar tiburones fracasados de la Champions...”. Queriendo hacer daño a los culés (al parecer no olvida el 5-0 que allí recibió con el Real Madrid), se dañó a sí mismo, pues hace tiempo que el portugués no pisa la Champions. Mourinho persiguió esta copa con el Real Madrid y no pudo lograrla. Cuando se fue, cinco Champions cayeron en el Bernabéu. ¿Hay mayor fracaso? a. a.