El bilingüismo armónico se camufla mal bajo las flores del Corpus Christi

Día de la fiesta grande el domingo en Ponteareas, donde se vieron volar más pétalos por el aire que votos al PP en las urnas de Andalucía. El Corpus Christi, una de las celebraciones de mayor importancia en el año cristiano, no pierde fuelle en este ayuntamiento pontevedrés porque esté gobernado por el BNG. No hay objeción nacionalista al paso festivo por el sagrario, otra cosa es escuchar a su propia alcaldesa practicar el bilingüismo armónico. Hay quien no se decató que el Corpus es internacional: la regidora sí y por eso atendió a los medios también en castellano. Aunque esos cortes en español pasados después por las teles de ámbito gallego... Extraño sí queda. k. v.