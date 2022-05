El cambio siempre es posible, pero parecer no lo parece mucho

De dónde saca su inacabable optimismo, es algo que algún día debería de ser una cuestión digna de estudio. Cíclicamente, siempre aparece Xosé Manuel Beiras para anunciar que un cambio en la Xunta es posible. Sea cual sea el contexto en el que nos encontremos, el líder histórico del nacionalismo gallego, que en los últimos años de su carrera política apostó por dar prioridad a los conflictos de clase, es un pozo de entusiasmo. El cambio en Galicia dentro de dos años, en su opinión, es posible. Otras veces que también lo parecía, al final no lo fue, pero veremos qué pasa en 2024. Mucho se repite que Rueda no es Feijóo, pero también se decía que Feijóo no era Fraga. i. i.