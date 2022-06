El coronel del PP no tiene quien le reciba en Raxoi, sitio distinto a Moncloa

Si las cosas de palacio van despacio, las agendas del palacio de Raxoi mucho más. No están abiertas de manera permanente para facilitar el intercambio de ideas y pareceres entre los principales representantes políticos de la ciudad, aunque posiblemente así lo hubieran imaginado (y querido) los vecinos. Raxoi es sitio distinto. Sánchez sí recibió a Feijóo en Moncloa nada más ser proclamado presidente del PP nacional y tal vez por eso Borja Verea esperaba un comportamiento similar del alcalde. Pero el regidor Bugallo no quiere los puntos a tratar por la prensa, sino por carta. El alcalde no tiene quien le escriba y Verea carece de un regidor que lo quiera recibir. i. i.