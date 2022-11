El cuento de Abel y las luces o de la zorra y las uvas... en dos ciudadaes

A Jácome, el alcalde pianista-afilador de la tercera ciudad de Galicia, le gusta la Navidad, pero no hasta el punto de convertir esta fiesta en una celebración propia de la ciencia-ficción. Así lo expresa, literalmente, haciendo mención a su homólogo vigués, Abel Caballero, a quien acusa de inflar las cifras de las ganancias que deja la inversión en todo el lucerío que montó. “Posiblemente no sea de 30 ni de 20 y dice 500, no tiene ningún sentido”, afirma uno de los Jácomes más realistas que nos encontramos desde que es regidor. Lástima que, cuando se trata de Ourense, no siga la misma línea realista y vea hasta normal proyectar rascacielos. La paja y la viga... a. a.