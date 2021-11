El cuento de ‘Pedro y el lobo’ a cuenta de las finanzas autonómicas

En la noche del pasado lunes, Abel Caballero asaltó uno de los más rentables púlpitos televisivos del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla: el explosivo plató de El hormiguero. Ante un Pablo Motos atónito, el alcalde de Vigo presumió de ser ya más popular que el político que llega de visita a La Moncloa en taxi, con una lata de anchoas en la mano. Y alardeó también, ante toda España, de no hacerse fotos con el presidente Feijóo desde el año 2015, porque aunque el jefe de la Xunta quiere, él no le da oportunidad. En esta breve pero intensa introducción es fácil encontrar ya varias diferencias entre Revilla y Caballero, pero hay una que precisamente hoy salta a la vista: el presidente de Cantabria sí se fotografía con su homólogo gallego. Lo hizo ayer en la cumbre de las ocho comunidades que mantienen una idea común sobre cómo debería ser la nueva financiación autonómica que le corresponde al Gobierno de Sánchez reformar en esta legislatura. A Revilla no sólo se le vio contento posando junto a sus compañeros de esta España diversa, aun sabiendo que el anfitrión es el más fotogénico de todos, sino que hasta se mostró condescendiente y cedió de buena gana el mayor protagonismo al boss de San Caetano. Aún así, a Revilla, que en esto es igualito a Caballero, le resulta imposible embridar de todo su genio y figura hasta la sepultura y alguna perla dejó en su paso por el compostelano Hostal de los Reyes Católicos. Abogó por abolir la prohibición de cazar el lobo aduciendo criterios demográficos, porque “donde habita el lobo, no vive el ganadero”. Si se toma su argumento al pie de la letra, hay que entender que la presencia del lobo fomenta la despoblación, pero ¿y si hablaba de manera figurada? ¿Y si sus lobos aludían a esas comunidades ricas que amenazan con devorar el presupuesto nacional para las comunidades? Las mismas que no respetan a los mayores y se ríen de la dispersión. A ellas se dirigieron desde Compostela los ochos presis: “Menos lobos”.

xosé ramón r. iglesias